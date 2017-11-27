В Москве похоронили Хворостовского

В Москве в понедельник, 27 ноября, прошло прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским.

Как сообщает РИА Новости, проститься с артистом пришли несколько сотен человек. Траурная церемония состоялась в Московской филармонии. Среди посетивших мероприятие были певец Лев Лещенко, адвокат Павел Астахов и композитор Игорь Крутой.

Как уточняет Газета.ru, оперного певца проводили в последний путь аплодисментами.

Прах артиста, согласно его завещанию, разделят на две части. Одна будет захоронена в Москве на Новодевичьем кладбище во вторник, 28 ноября, вторая — в Красноярске.

Хворостовский Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга - опухоль у певца была диагностирована в июле 2015 года.

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