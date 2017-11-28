Украинские музыканты объявили о неэффективности языковых квот на радио - СМИ

За год, минувший со времени введения языковых радиоквот на отечественную музыку, в эфире не стало больше украиноязычных артистов.

Об этом сообщается в материале портала "Страна", опубликованного сегодня, во вторник, 28 ноября, который посвящен годовщине введения квот.

По словам Юрия Шакалова из коллектива "НастяЗникає", молодые артиста на практике не ощутили никакого влияния закона о квотах. Музыкант признает, что на радиоволнах теперь звучит гораздо больше отечественной музыки, но чаще всего она представляет собой одни и те же известные композиции самых "раскрученных" исполнителей.

"Нельзя сказать, что квоты как-то особенно помогают нам попадать на радио – мы до сих пор каждый такой факт воспринимаем как нечто исключительное. Многие радиостанции продолжают игнорировать наши письма с песнями, как и раньше. Кроме, разве что, интернет-радио. А эфир по квотам в основном заполняется песнями нескольких раскрученных исполнителей, оставляя мало места молодым коллективам вроде нашего", – сказал Шакалов.

"Квоты так и не помогли пробиться в FM-диапаозон тем музыкантам, кто больше всего их отстаивал. Которые говорили, что их ущемляли и не брали в эфир только из-за языка песен. Но почему-то после квот волшебства не произошло. Хотя хорошая музыка на украинском языке продолжает появляться. Но ее делали бы и без квот - у нас в Украине все-таки живут очень талантливые люди", − сказал Павел Козлов, представитель станции "Radio More.FM".

В свою очередь, Сергей Танчинец, лидер украинской рок-группы "Без обмежень", выразил уверенность, что квоты немало поспособствовалит развитию музыки и молодых талантов: "Революція Гідності та квоти виявились добрим поштовхом для розвитку музики – не тільки відомі, але й нові імена українських виконавців потрапляють в ефір. А нещодавно в них не було такого шансу. Так що це однозначно – на краще і принесе свої плоди". Кроме того, музыкант настоял, чтобы его комментарий цитировался на украинском языке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ропулярные радиостанции оштрафованы за несоблюдение квот на украинскую музыку.