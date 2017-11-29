Раскручивание агрессии против Украины. Забужко рассказала об интересных процессах в Польше

Писательница Оксана Забужко заявила, что в целом в Польше общество не имеет претензий к Украине, агрессию раскручивает ее правящая партия — "Право и справедливость".

В польском государстве происходят очень "интересные" процессы, в частности, идет зачистка СМИ, рассказала она в комментарии "Гордону".

"Право и справедливость" — не вся Польша. Эта партия раскалывает страну по той же технологии, как у нас до войны пытались поделить Украину на запад и восток", — отметила собеседница.

По ее словам, "раскручивание агрессии — это российские технологии, которые в Польше уже не первый раз пытаются запустить". "Конечно, поддержка у "Права и справедливости" есть — они делают ставку на беднейшие слои населения. Сейчас они переориентируют польский бюджет на "социалку". Это чистый популизм", — добавила собеседница.

"В целом польское общество не имеет претензий к Украине. Агрессию раскручивает их правящая партия "Право и справедливость". Что нам нужно делать в сложившейся ситуации? Не реагировать, мило улыбаться и все", — подчеркнула она.

Забужко считает, что "дискуссия тут бессмысленна, нас просто пытаются втянуть в драку". "За то время, пока "Право и справедливость" при власти, они перессорились со всеми соседями Польши. Это курс на изоляцию страны: мол, кругом враги. Из-за этого поляки уже утратили роль регионального лидера", — сказала писательница.

"Иногда в Варшаве кричат, что не будут поддерживать Украину на европейской арене. Но Польшу в Европе уже никто не слушает. Они поссорились с немцами и предъявляли претензии к Литве. На самом деле в Польше происходят очень "интересные" процессы. В частности, идет зачистка СМИ. Прекрасная польская пресса уже в прошлом. Их общество оказалось неготовым к тому, что происходит. Им стоило бы перенять наш опыт", — утверждает литератор.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что три европейские страны-соседки Украины — Венгрия, Сербия и Польша — используют "кремлевский прием" для объединения своего внутреннего электората.