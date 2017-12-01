Украина ее любит. Порошенко вручил Аде Роговцевой премию имени Довженко, опубликовано видео

Президент Украины Петр Порошенко вручил актрисе Аде Роговцевой государственную премию имени Довженко за 2017 год.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Очень рад этой замечательной возможности засвидетельствовать свое уважение Актрисе от Бога, большой украинке, прекрасной женщине — Аде Роговцевой", — написал Порошенко.

"Творчество Ады Николаевны в театре и кино — гордость и слава нашей культуры, ее золотой фонд. Большое уважение вызывает и ее гражданская позиция. Ловил каждое слово, когда в 2014 году слышал ее выступления в регионах. Но куда громче говорят ее дела. Ада Роговцева поддерживает наших героев — защитников Отечества, греет их теплом своего горячего и искреннего сердца.



Рад вручить Аде Роговцевой государственную премию имени Довженко за 2017 год. Формально — "за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства". А неформально — просто за то, что Украина ее любит", — заявил Порошенко.

Ранее Ада Роговцева снова напомнила о своей проукраинской позиции.