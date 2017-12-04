Легендарный украинский мультсериал пополнился новыми сериями

Государственная студия "Укранимафильм" закончила работу над продолжением легендарного мультсериала о приключения троицы казаков - Тура, Грая и Око.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице Госкино в соцсети Facebook.

Продолжение получило название "Казаки. Вокруг света". По словам представителей Госкино, в трех новых 13-минутных эпизодах троица казаков посетит Индию, Америку и Австралию.

К слову, в саундтрек к мультсериалу вошла песня группы "Ехал казак городом" в исполнении группы "Kozak System".

"Нам очень приятно, что замечательный анимационный фильм о казаках родом еще из моего детства получил новую жизнь и продолжение в современной Украине, а мы с "Козаками" имеем к этому непосредственное отношение после написания саундтрека", - прокомментировал сотрудничество фронтмен коллектива Иван Леньо.

К слову, первые части мультсериала о казаках зрители увидели еще в 1967 году. Над ним работали художник-постановщик Эдуард Кирич и режиссер Владимир Дахно.

К слову, Кирич принял участие и в работе над современным мультсериалом совместно с режиссером Мариной Медведь. Продюсерами "Казаки. Вокруг света" выступили Дмитрий Лисенбарт и Эдуард Ахрамович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский мультфильм "Замечательное чудовище" принял участие в международном кинофестивале в Варшаве