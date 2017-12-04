В понедельник, 4 декабря, в Индии скончалась звезда Болливуда — 79 летний киноактер, режиссер и продюсер Шаши Капур (настоящее имя — Балбир Радж Капур).

Артист умер в госпитале в Мумбаи, пишет PTI.

"Да, он скончался. У него была проблема с почками, и он несколько лет был на диализе", — сказал его племянник Рандхир Капур.

Шаши Капур родился 18 марта 1938 в Калькутте, участвовал в 116 фильмах на хинди и восьми английских.

Был лауреат Национальной кинопремии и Filmfare Awards, в 2011 году награжден правительственной наградой Падма Бхушан. Звезда является представителем второго поколения актерской династии Капур, сыном Притхвираджа Капура, младшим братом Раджа Капура и Шамми Капура.

Напомним, 18 ноября на 65-м году жизни умер один из основателей культовой австралийской рок-группы AC/DC, ритм-гитарист, "перфекционист и уникальный человек" — Малькольм Янг.