Режиссер "Киборгов" ответил писателю на обвинения в плагиате

Режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев ответил, что не читал книгу "Аэропорт" писателя Сергея Лойко, который обвинил авторов фильма в плагиате.

"Аэропорт" я не читал. Что касается обвинений в плагиате, то в середине следующей недели наш коллектив даст развернутый ответ", - цитирует Сеитаблаева Обозреватель.

На вопрос о том, как он может объяснить совпадения по сюжету, на которые обратил внимание Лойко, Сеитаблаев ответил коротко: "Может, пересекались с одними и теми же бойцами".

Ранее журналист, фотограф и автор романа "Аэропорт" Сергей Лойко подробно расписал места из фильма "Киборги", которые, по его мнению, слишком похожи на эпизоды его романа, вышедшего в печать в 2015 году.