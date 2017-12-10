"Не будет фильма против русских". В Москве пытались сорвать показ ленты о войне на Донбассе

Сегодня, в воскресение, 10 декабря, в столице РФ на фестивале "Артдокфест" во время показа ленты про войну на Донбассе в зал ворвались неизвестные и попытались сорвать сеанс.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Инцидент произошел в московском кинотеатре "Октябрь" вскоре после начала показа документального фильма "Полет пули", снятого режиссером Беатой Бубенец.

"Как утверждают очевидцы, ворвавшиеся в кинозал люди загородили экран с криками "Не будет фильма против русских!", разлили сильнопахнущую жидкость и начали угрожать зрителям. Спустя некоторое время нарушителей порядка вывели из зала полицейские под аплодисменты посетителей сеанса", - отмечает издание.

К слову, фильм "Полет пули" снят без единой монтажной склейки и рассказывает об событиях, произошедших в 2014 году в поселке Счастье.

НАпомним, ранее сообщалось о том, что документальный фильм о донбасском мальчие победил на международном кинофестивале.