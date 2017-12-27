В Киев впервые приедут Imagine Dragons

Американская команда выступит на стадионе "Олимпийский".
В столицу Украины впервые
В столицу Украины впервыеедут американский рок-коллектив Imagine Dragons.
Обладатели престижных музыкальных наград Grammy, American Music Awards и Billboard Music Awards впервые дадут концерт киевском НСК "Олимпийский" 31 августа 2018 года.
Как сообщалось ранее, весной в Киеве впервые выступит американская рок-группа X Ambassadors.
В конце июля следующего года в Киеве на фестивале UPark выступит британская группа Gorillaz.