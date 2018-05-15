Андрей Цаплиенко выпустил постапокалиптический роман "Стена"

Специальный корреспондент Телевизионной Службы Новостей канала "1+1" Андрей Цаплиенко презентует свой новый роман "Стена", который стал его дебютом в постапокалиптическом жанре.

Для Андрея это уже пятая книга. События романа "Стена" происходят в далеком будущем. По сюжету в 2054-м Россия распадется, а на ее обломках появится Дикое Поле, которое от цивилизованного мира будет отделять Стена - огромное тысячекилометровое сооружение из бронированного стекла и сверхпрочного бетона. Именно Украина будет держать рубеж от дикарей, которые остались за ее приделами. Героям романа предстоит разобраться в прошлом, чтобы спасти будущее. Автор уверен: агрессия порождает агрессию, и разорвать этот замкнутый круг может только любовь.

"Мир романа я бы назвал токсичным. И в прямом смысле, и в переносном. Мне надо было воссоздать мир, отравленный остатками современных военных технологий, попавших в руки дикарей, наследников сегодняшних северных агрессоров, - рассказывает о своей книге Андрей Цаплиенко. - Но чем больше я писал, тем больше и сам начинал чувствовать, как литературная реальность приобретает какие-то материальные четы. Мне снился металлический химический запах Дикого Поля. Он меня преследовал. И в то же время я улавливал аромат будущего Киева. Защищенного Стеной города. Знаете, чем там пахнет? Сиренью и попкорном. Однажды ночью мне приснился даже таинственный телефонный номер, который нашел мой герой в поисках ключа к одной из величайших тайн нашей истории. Но готовы ли мы к неожиданным открытиям? Впрочем, не буду преждевременно "спойлерить". Скажу только, что любовь, основная сюжетная линия романа, оказывается, очень болезненой. Особенно в случае, когда объектом вожделения становится женщина, за которой тянется длинный след нераскрытой тайны".

Энтузиасты из студии "TOK Agency" уже воссоздали 2054 год из романа Андрея Цаплиенко в своем художественном ролике. Постапокалиптический мир без России съемочная группа воспроизводила на военном полигоне, в киевских подземельях, а также возле Чернобыльской зоны. Человека из Дикого поля, который образовался на обломках Российской империи, сыграл украинский боец-фронтовик Руслан Козур с позывным "Трамп", который с 2014-го года воюет с восточным агрессором. Режиссеры Антон Потапов и Владимир Клюев признались, что им было интересно пойти на эксперимент - снять тизер к "Стены" в стилистике кино. Также они мечтают со временем снять полнометражный фильм по роману Андрея Цаплиенко.