Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото

В Одессе, в районе Большого Фонтана, на территории одного из кладбищ появилась детская площадка.

При этом детские качели стоят прямо рядом с могилами и крестами, сообщил житель Котовска (Одесская область) Дима Андриященко в Facebook.

Автор сообщения опубликовал соответствующее фото, на котором видно, что детские качели установили у могил с крестами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе предприимчивые школьники перекрыли въезд во двор и требовали деньги за проезд.