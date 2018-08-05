Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами

В США появился новый домашний питомец, который семимильными шагами отвоевывает сердца американцев у более традиционных животных - все больше людей заводят куриц для собственного удовольствия, при этом частенько покупая для них памперсы и наряжая их в платья.

Это, в свою очередь, серьезно увеличило спрос американцев на аксессуары для домашних птиц, сообщает The Outline.

Впрочем, это не предел - кроме платьев и специальных памперсов, жители США покупают для куриц домики, качели и декоративные седла. Да что уж там, некоторые богатые американцы нанимают для своих куриц отдельных шеф-поваров и строят «умные» курятники.

Домашних птиц заводят даже в квартирах и все чаще берут на прогулки.

Читайте также"Именно этого нам и не хватало": на талант-шоу для людей в отборочном туре победила собака. ВидеоАккаунты в соцсетях, посвященные курицам, также пользуются большой популярностью. В частности, в Instagram у блога The Drinking with Chickens, который публикует яркие фото с курицами в различных нарядах, около 45 тыс. подписчиков.

Ранее в США выбрали самую уродливую собаку мира-2018. Соперниками Жа Жа были китайская хохлатая собака, чихуахуа и пекинес.

Напомним, хозяин собаки сделал панорамное фото со своим псом – и сильно пожалел. На панорамах движущиеся объекты нередко получаются искаженными.

Как сообщалось, пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей. Настойчивая японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.

Также собака породы сиба-ину прославилась в Сети "разговорами" с хозяйкой. На видео видно, как пес активно отвечал на вопросы девушки.

Кроме того, печальная собака из Германии покорила соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.