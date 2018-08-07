Поматросил и бросил. Экс-футболист российских клубов угодил в секс-скандал

Лоренцо Эбесилио

Бывший полузащитник российских футбольных клубо «Мордовия» (Саранск) и «Анжи» (Махачкала) Лоренцо Эбесилио бросил двух своих незаконнорожденных детей, рожденных от двух разных девушек.

Соответствующее сообщение опубликовал портал «Советский спорт». «Наши дети появились в один день. Я родила мальчика, а Анна — девочку. Мы с Лоренцо довольно долго встречались, я ездила к нему в Голландию, общалась с его матерью. Он познакомился с моими родителями”, — сказала Дарья (одна из брошенных молодых матерей).

Незаконнорожденные дети футболиста появились на свет 17 января 2017-го. Обе девушки утверждают, что у них были параллельные романы с футболистом.

По словам адвоката Эбисилио заявил − клиент готов платить 1,5 тысячи евро на младенцев только в том случае, если генетическая экспертиза подтвердит его отцовство. Однако девушки не согласны с такой суммой алиментов. Сам Эбесилио сейчас играет за сербский клуб «Црвена Звезда».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Аргентине футболисту дали тюремных срок за изнасилование.