«Бомонд, Гамлет и Хумора»: стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям

Родители выбирают своим детям странные имена / Reuters

В Украине в первой половине 2018 года среди женских имен, которые родители выбирали своим детям, самыми необычными стали: Игорина, Златаслава, Вивиана, Версавия, Дейлин, Медея, Каталея, Она, Милаша, Апполинария, Капитолина, Хумора, Патриция, Забава, Принцесса, Стасиния, Весна, Шамама, Италия, Андромеда, Ясноведа.

Среди мужских: Златозар, Натаниэль, Юнатан, Яровит, Бертран, Винцеслав, Элиот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвет, Мэтью, Рожден, Гамлет, Ратибор, сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

По ее словам, среди самых необычных имен в Киеве — Златояра, Кассандра, Ляля, Мелоди, Лукерия, Грета, Кармен, Азарий, Марсель, Сварг, Киприан, Закария, Самуил, Соломон, Радомир, Киприан, Оскар, Фараон, Михва.

Напомним, ранее стало известно, какие необычные имена дают киевляне детям.