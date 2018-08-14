"Шаурма подкосила, похоже": Киев побил антирекорд комфортности

Столица Австрии Вена / Reuters

Агентство Economist Intelligence Unit (группа The Economist. - Прим.) составило ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов мира.

Первую строчку заняла столица Австрии Вена.

На втором месте расположился австралийский Мельбурн, возглавлявший рейтинг семь лет подряд. На третьем - японский город Осака.

Киев в списке занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.

The Economist также составил рейтинг городов, которые за 5 лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке.

Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.

В соцсетях известие встретили со злорадством.

Читайте также"Виталик еще тот гондольер". Последствия ливня в Киеве создали ажиотаж в СетиИндекс комфортности рассчитывается с учетом таких факторов, как здравоохранение, стабильность и безопасность, развитие городской инфраструктуры, образование и культурая среда. За каждый показатель выставляется до 100 баллов. Затем все они суммируются, после чего берется среднее значение.

Столица Австрии показала в среднем 99,1 балла, набрав почти по каждому пункту 100 баллов.

Наименее комфортным городом для жизни названа столица Сирии Дамаск.

Ранее агентство по аренде недвижимости Spotahome подготовило рейтинг самых здоровых городов мира.