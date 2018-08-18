Очень сладкий: мальчик с упаковки Kinder Chocolate вырос и стал горячей звездой Instagram

Англичанин Джош Бейтс когда учился в школе, он прошел кастинг и стал лицом шоколада Kinder, его лицо уже 14 лет красуется на обертке плиток бренда.

Сейчас ему 24 года, голубоглазый парень учится в университете Лафборо в Англии, и путешествует по миру.

Он стал настоящим секс-символом: он по-прежнему очень обаятелен, и подрабатывает моделью. На его страницу в Instagram подписаны 147 тысяч подписчиков, он часто выкладывает селфи и снимки с плиткой шоколада со своим изобажением.

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