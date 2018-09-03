Я календарь переверну: песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского 25 лет

Михаил Шуфутинский / life.ru

Песне "Третье сентября" в исполнении советского и российского эстрадного певца Михаила Шуфутинского сегодня исполняется 25 лет. "Третье сентября" уже давно стала "визитной карточкой" Шуфутинского, а пользователи Сети превратили ее в мем - ежегодно в этот день в интернете появляются все новые и новые шутки, связанные с ней.

История песни "Третье сентября"

Впервые песню "Третье сентября" Шуфутинский исполнил в 1993 году. В 1994-м композиция вошла в его сольный альбом "Гуляй, душа". Музыку написал композитор Игорь Крутой, текст - певец и композитор Игорь Николаев. Аранжировщиком выступил Евгений Кобылянский, работавший в те годы музыкальным руководителем оркестра Шуфутинского.

Изначально песня предназначалась для другого исполнителя, но Шуфутинский почувствовал исходящий от нее "магнетизм" и решил, что должен обязательно ее спеть. Впрочем, сам певец отмечал "затянутость и драматизм" песни.

"Никакого чуда не было: в этот день никто не ссорился, не мирился - это не специальная дата. Всем хотелось бы услышать, что у нас что-то произошло второго, третьего, но нет, у меня ничего не происходило", - признавался Шуфутинский.

Текст песни "Третье сентября", видео

1. Все не то, все не так: ты мой друг - я твой враг,

Как же так все у нас с тобою?

Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы,

Пролетел желтый лист по бульварам Москвы.

Третье сентября - день прощанья,

День, когда горят костры рябин.

Как костры, горят обещанья

В день, когда я совсем один.

ПРИПЕВ:

Я календарь переверну -

и снова третье сентября.

На фото я твое взгляну -

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез

Второго сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез

Второго сентября.

2. Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын -

Все хотят теплоты и ласки.

Мы в любовь, как в игру,

На холодном ветру

Поиграли с тобой, но пришел сам собой…

Третье сентября - день прощанья,

День, когда горят костры рябин.

Как костры горят обещанья

В день, когда я совсем один.

ПРИПЕВ: (3 раза)

"Третье сентября" как мем

Когда именно появилась первая шутка по поводу композиции "Третье сентября", - неизвестно. Считается, что все началось в 2011 году, когда в сообществе MDK во "ВКонтакте" появилась картинка с американским рэпером Риком Россом и цитатой из "Третье сентября" Шуфутинского.

В 2015 году студия Beastly Beats сделала микс из "Третьего сентября" Шуфутинского и текстов Рика Росса.

Сам певец рад, что песня стала мемом. "Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен", - отмечал он.

По словам Шуфутинского, переживания лирического героя композиции близки каждому человеку.