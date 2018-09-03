Я календарь переверну: песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского 25 лет

"Третье сентября" уже давно стала "визитной карточкой" певца, а пользователи Сети превратили ее в мем.
Песне "Третье сентября" в исполнении советского и российского эстрадного певца Михаила Шуфутинского сегодня исполняется 25 лет. "Третье сентября" уже давно стала "визитной карточкой" Шуфутинского, а пользователи Сети превратили ее в мем - ежегодно в этот день в интернете появляются все новые и новые шутки, связанные с ней.
История песни "Третье сентября"
Впервые песню "Третье сентября" Шуфутинский исполнил в 1993 году. В 1994-м композиция вошла в его сольный альбом "Гуляй, душа". Музыку написал композитор Игорь Крутой, текст - певец и композитор Игорь Николаев. Аранжировщиком выступил Евгений Кобылянский, работавший в те годы музыкальным руководителем оркестра Шуфутинского.
Изначально песня предназначалась для другого исполнителя, но Шуфутинский почувствовал исходящий от нее "магнетизм" и решил, что должен обязательно ее спеть. Впрочем, сам певец отмечал "затянутость и драматизм" песни.
"Никакого чуда не было: в этот день никто не ссорился, не мирился - это не специальная дата. Всем хотелось бы услышать, что у нас что-то произошло второго, третьего, но нет, у меня ничего не происходило", - признавался Шуфутинский.
Текст песни "Третье сентября", видео
1. Все не то, все не так: ты мой друг - я твой враг,
Как же так все у нас с тобою?
Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы,
Пролетел желтый лист по бульварам Москвы.
Третье сентября - день прощанья,
День, когда горят костры рябин.
Как костры, горят обещанья
В день, когда я совсем один.
ПРИПЕВ:
Я календарь переверну -
и снова третье сентября.
На фото я твое взгляну -
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
2. Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын -
Все хотят теплоты и ласки.
Мы в любовь, как в игру,
На холодном ветру
Поиграли с тобой, но пришел сам собой…
Третье сентября - день прощанья,
День, когда горят костры рябин.
Как костры горят обещанья
В день, когда я совсем один.
ПРИПЕВ: (3 раза)
"Третье сентября" как мем
Когда именно появилась первая шутка по поводу композиции "Третье сентября", - неизвестно. Считается, что все началось в 2011 году, когда в сообществе MDK во "ВКонтакте" появилась картинка с американским рэпером Риком Россом и цитатой из "Третье сентября" Шуфутинского.
В 2015 году студия Beastly Beats сделала микс из "Третьего сентября" Шуфутинского и текстов Рика Росса.
Сам певец рад, что песня стала мемом. "Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен", - отмечал он.
По словам Шуфутинского, переживания лирического героя композиции близки каждому человеку.