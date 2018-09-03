Шуфутинский поздравил всех с 3 сентября: песня и лучшие мемы дня

Какое же 3 сентября без Михаила Шуфутинского?

Это в Австралии 3 сентября – праздник в честь Дня флага, в КНР — День Победы над Японией, в России — День солидарности в борьбе с терроризмом… А на всем постсоветском пространстве это день переворачивания календарей.

3 сентября снова в топе

каждый год 3 сентября подниматься на первую строчку айтюнса

блин круто? pic.twitter.com/n9lWEW0ZKr — сю (@nononodd) 3 сентября 2018 г.

3 сентября: песня

3 сентября: текст

Читайте также"Слон по ушам походил, повалялся". В Сети поиздевались над тем, как Ляшко спел "3 сентября"Текст и историю песни мы уже публиковали для вас в нашем материале Я календарь переверну: песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского 25 лет.

По словам Шуфутинского, переживания лирического героя композиции близки каждому человеку. Например, вот украинскому политику Олегу Ляшко.

3 сентября: мем

Сам певец рад, что песня стала мемом. "Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен", - отмечал он.

Я календарь переверну, и снова третье сентября... pic.twitter.com/RdxhKCw89T — Потапов Евгений (@ea_potapoff) 3 сентября 2018 г.

Я календарь перевернула, а там снова #3сентября.

Пойду костры рябин жечь pic.twitter.com/FbEoFglgdg — Дитя Заката (@yasvetaklimova) 2 сентября 2018 г.

Поздравление от Михаила Шуфутинского

Публикация от Михаил Шуфутинский (@mikhail.shufutinsky) 3 Сен 2018 в 4:45 PDT

К слову, календарь можно переворачивать и в интернете – на специальном сайте 3september.ru.