Шуфутинский поздравил всех с 3 сентября: песня и лучшие мемы дня

Мы собрали для вас главные приколы дня.
Какое же 3 сентября без Михаила Шуфутинского?
Это в Австралии 3 сентября – праздник в честь Дня флага, в КНР — День Победы над Японией, в России — День солидарности в борьбе с терроризмом… А на всем постсоветском пространстве это день переворачивания календарей.
3 сентября снова в топе
каждый год 3 сентября подниматься на первую строчку айтюнса— сю (@nononodd) 3 сентября 2018 г.
блин круто? pic.twitter.com/n9lWEW0ZKr
3 сентября: песня
3 сентября: текст
Читайте также"Слон по ушам походил, повалялся". В Сети поиздевались над тем, как Ляшко спел "3 сентября"Текст и историю песни мы уже публиковали для вас в нашем материале Я календарь переверну: песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского 25 лет.
По словам Шуфутинского, переживания лирического героя композиции близки каждому человеку. Например, вот украинскому политику Олегу Ляшко.
3 сентября: мем
Сам певец рад, что песня стала мемом. "Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен", - отмечал он.
Я календарь переверну, и снова третье сентября... pic.twitter.com/RdxhKCw89T— Потапов Евгений (@ea_potapoff) 3 сентября 2018 г.
Я календарь перевернула, а там снова #3сентября.— Дитя Заката (@yasvetaklimova) 2 сентября 2018 г.
Пойду костры рябин жечь pic.twitter.com/FbEoFglgdg
Наконец-то! #3Сентября pic.twitter.com/cTjFE58WWF— Mike (@mike_tiz) 2 сентября 2018 г.
Поздравление от Михаила Шуфутинского
К слову, календарь можно переворачивать и в интернете – на специальном сайте 3september.ru.
Календарь есть? А если найду?! pic.twitter.com/TLFgQVlLAV— ОтецРусскойДемократии (@Maiskolpino) 2 сентября 2018 г.