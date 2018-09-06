Netflix выпустил тизер сезона "Карточного домика" без Кевина Спейси

Заставка 6 сезона "Карточного домика" / Mashable

Популярнейший сервис онлайн-показа фильмов и сериалов Netflix выложил в Сеть новый ролик-тизер очередного, шестого по счету, сезона политического сериала "Карточный домик".

В видео Клэр Андревуд, в исполнении актрисы Робин Райт("Форрест Гамп", "Бегущий по лезвию бритвы 2049") стоит на могиле своего супруга, президента США и беспринципного политикана Фрэнсиса Андервуда, роль которого во всех предыдущих сезонах играл актер Кевин Спейси.

Премьера шестого сезона "Карточного домика" Netflix запланирован на 2 ноября нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кевин Спейси был вынужден покинуть сериал из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах.