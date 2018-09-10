Полный передоз. Мужчина, запивший кокаин водкой, умер на борту лайнера на Ибице

10 сентября 2018, 19:58

Полет на популярный курорт стал для жителя Манчестве поистине роковым.

Кокаин
Кокаин / MyCityBynight

Британец, летевший на испанский остров Ибица из города Манчестер, умер из-за слишком большой дозы принятого кокаина непосредственно на борту лайнера авиаперевозчика Jet2.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. Согласно обнародованным данным, мужчина вел себя очень странно прямо сразу начала перелета. А когда он запил употребленный кокаин водкой, то сразу же упал и забился в конвульсиях.

Мужчину вытащили в проход, где две женщины попытались помочь ему, однако не преуспели в этом.

Кроме того, очевидцы сообщили, что погибший употребил весь свой запас кокаина за один прием — из страха, что его поймают стюардессы.

В связи с произошедшим пилоты были вынуждены развернуть самолет и приземлиться в аэропорт Тулуза во Франции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина взорвал надувшную секс-куклу в самолете на Ибицу.

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