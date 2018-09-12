В США трехлетний ребенок "спалил" копам мамины запасы конопли

"Травку" продемонстрировала копам дочь остановленной на дороге женщины / фото: ipnews.in.ua

В США женщину арестовала полиция после того, как ее трехлетняя дочь помахала перед копами пакетиком с марихуаной.

На выезде из города Олбани патрульные остановили автомобиль, в котором были обнаружены сразу два нарушения - ребенок без детского кресла и окурок от "косячка" в автомобильной пепельнице, отмечено в пресс-релизе полиции штата Нью-Йорк.

За рулем автомобиля находился 26-летний Скотт Хилл, а рядом с ним ехала мать девочки - 33-летняя Меган Карл.

Тем не менее, полиция собиралась просто провести беседу со взрослыми, как девочка достала из-за сиденья пакет с марихуаной и невозмутимо помахала им перед Читайте такжеКонопля животворящая: ученые нашли научное объяснение чудесам Иисуса Христаполицейскими. Саму марихуану, а также обнаруженные в пакете курительную трубку и измельчитель немедленно конфисковали.

Мужчину и мать девочки обвиняют в том, что они поставили под угрозу здоровье ребенка. При этом Хиллу предъявили обвинения в незаконном хранении марихуаны. Позднее мать была отпущена на свободу.

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