Вошел в нее. В США учительница на суде заявила, что лишилась невинности с учеником-любовником

Иллюстративное фото / Jack Fisher's Official Publishing Blog

В штате Техас (США) перед судом присяжных по обвинению в развращении малолетних предстанет 23-летняя учительница Ханна Сибойе.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. Согласно их данным, на следствия девушка не стала отпираться в интимной связи со школьником. Однако Сибойе утверждает, что секс у них произошел "по любви" и, более того, именно подросток помог ей утратить невинность.

Кроме того, учительница рассказала о том, что обменивалась со школьником видео интимного характера.

Читайте такжеВ США учительница соблазнила ученика и сняла секс на видеоНа данный момент уволенная из школы Сибойе ожидает вердикта присяжных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии несколько учеников шантажом склонили учительницу к сексу, а в США психолог-лесбиянка совращался несовершеннолетних учениц.