В Сеть выложили подборку красивых моделей в образах героинь сказок

Известный итальянский фотограф Джованни Рикало показал результаты своего нового проекта − впечатляющую серию снимков моделей в сказочных образах,.

По словам Рикало, он специально снимал девушек сверху, а также решил поэкспериментировать, облачая моделей в роскошные платья и снимая их на земле, сообщает портал "Газета".

"Выйдите и начинайте мечтать о том, чего вы всегда хотели. Все в ваших руках. Я знаю, чем хочу создавать магию. Она делает все возможным, и если вы верите в магию − верите в себя", − дал совет фотограф почитателям своего таланта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фотограф запечатлел постояльцев мотеля голыми и полуобнаженными.

