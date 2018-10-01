Когда праздновать и чем удивить учителей на День учителя-2018

Педагогам лучше не дарить алкоголь и что-то слишком личное.
Первая же неделя октября подарит украинцам очень важный и нужный праздник – День учитателя-2018.
Когда День учителя в Украине в 2018 году
Наша страна отмечает этот профессиональный праздник в первое воскресенье октября. В 2018 году он выпал на 7 октября.
Есть еще один профессиональный праздник образовательной сферы – День воспитателя – но его Украина уже отпраздновала 27 сентября.
Читайте такжеГлава Минобразования рассказала, что будет с зарплатами учителей в 2019-мВместе с Украиной чествовать своих учителей будут в Латвии, Белоруссии и Казахстане. Даже в оккупированной "ДНР" праздник отмечается в первое воскресенье октября. А вот в "ЛНР" праздник сдвинули – "чтобы было как в России".
Россия, к слову, отпразднует День учителя-2018 раньше – 5 октября – во Всемирный день учителя. Здесь дата праздника не меняется.
Оригинальные подарки ко Дню учителя
Учителям лучше не дарить алкоголь и что-то слишком личное (духи, нижнее белье, косметику) – все это слишком индивидуально, а, к примеру, женские трусики в подарок от ученика – так и вовсе оскорбительно.
Но есть подарки, которые так и просятся, чтобы их презентовали классному руководителю или просто любимому учителю.
К примеру, в профессиональный праздник учителям можно подарить:
- канцелярию – от дорогой надежной ручки до оригинального блокнота;
- набор сладостей или чаев;
- книгу-новинку от автора-интеллектуала (Дэн Браун, Дзюнъитиро Танидзаки, Кадзуо Исигуро и др.);
- настольную игру и т.п.