Когда праздновать и чем удивить учителей на День учителя-2018

Когда и как праздновать День учителя / politeka.net

Первая же неделя октября подарит украинцам очень важный и нужный праздник – День учитателя-2018.

Когда День учителя в Украине в 2018 году

Наша страна отмечает этот профессиональный праздник в первое воскресенье октября. В 2018 году он выпал на 7 октября.

Есть еще один профессиональный праздник образовательной сферы – День воспитателя – но его Украина уже отпраздновала 27 сентября.

Читайте такжеГлава Минобразования рассказала, что будет с зарплатами учителей в 2019-мВместе с Украиной чествовать своих учителей будут в Латвии, Белоруссии и Казахстане. Даже в оккупированной "ДНР" праздник отмечается в первое воскресенье октября. А вот в "ЛНР" праздник сдвинули – "чтобы было как в России".

Россия, к слову, отпразднует День учителя-2018 раньше – 5 октября – во Всемирный день учителя. Здесь дата праздника не меняется.

Оригинальные подарки ко Дню учителя

Учителям лучше не дарить алкоголь и что-то слишком личное (духи, нижнее белье, косметику) – все это слишком индивидуально, а, к примеру, женские трусики в подарок от ученика – так и вовсе оскорбительно.

Но есть подарки, которые так и просятся, чтобы их презентовали классному руководителю или просто любимому учителю.

К примеру, в профессиональный праздник учителям можно подарить: