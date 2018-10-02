Поздравления и открытки с Днем ангела Константина: как поздравить с именинами

2 октября свои именины отметает Константин.

У имени византийские корни, и означает оно "стойкий" и "постоянный".

Кости трудно сходятся с новыми людьми, друзей имеет мало, но уж точно проверенных и надежных. Да и сам он человек надежный и деликатный.

Это имя отлично подойдет Тельцам, Стрельцам и Козерогам.

Также в этот день свои именины празднуют Марии.

Именины Константина по церковному календарю

Свои именины Кости также отмечают:

8 января,

11 февраля, 27 февраля,

6 марта, 18 марта, 19 марта, 25 марта,

24 мая,

3 июня, 5 июня, 15 июня, 18 июня, 21 июня, 29 июня,

8 июля, 14 июля, 16 июля, 22 июля, 27 июля,

2 августа, 9 августа, 11 августа, 13 августа, 17 августа, 26 августа,

16 сентября, 19 сентября, 23 сентября,

1 октября, 2 октября, 4 октября, 15 октября, 22 октября,

3 ноября, 4 ноября, 15 ноября, 19 ноября, 20 ноября, 22 ноября, 23 ноября, 25 ноября, 27 ноября,

2 декабря, 11 декабря, 15 декабря, 23 декабря.

Именины Константина: поздравления

4 смс - 238 символов:

Поздравляю, дорогой Костя. Желаю полного отсутствия сложностей и проблем в твоей жизни, желаю абсолютного успеха и верной удачи на твоем пути. Пусть для Константина постоянно горит маяк надежды, пусть ангел твой всегда укажет верный путь.

***

3 смс - 200 символов:

Поздравляем Константина,

Костя — лучший из людей.

В голове его корзина

Креативнейших идей!

Милый Костя, будь же счастлив!

Не хотим, чтоб ты погас.

В нашей жизни ты участвуй,

Не забудь, приятель, нас.

***

Дорогой наш друг Костик! В день твоих именин мы хотим сказать о том, как мы рады нашей дружбе! Твоя поддержка очень важна для нас. Мы всегда окажемся рядом, если на твоем небосклоне сгустятся тучи. Сегодня мы хотим сердечно тебя поздравить! Пусть сбудутся все твои желания! Будь здоров и счастлив!

***

Костя, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Сегодня от всей души поздравляю Константина с его ярким праздником. Желаю тебе шагать уверенно по жизни, обминая подводные камни и всевозможные преграды, желаю крепких сил и неимоверного здоровья, желаю счастья искреннего на долгие годы и верной любви, желаю отличного настроения и бесконечного саморазвития.

***

Я милому желаю Косте

На праздник светлый именин,

Чтоб счастье хаживало в гости,

И был ты ангелом храним.

Пусть сбудутся мечты, желанья,

Успех поднимет в небеса.

Исчезнут разочарованья,

И заискрится смех в глазах.