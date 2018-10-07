Под Киевом парень устроил танцы на авто, опубликовано видео 18+

В Белогородке парень развлекался на припаркованной машине / Скриншот видео с facebook.com/KyivOperativ

В селе Белогородка (находится под Киевом) парень не в совсем адекватном состоянии устроил танцы на припаркованном автомобиле, прыгал на его крыше.

Инцидент произошел на территории одного из жилых комплексов, сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Издание опубликовало видео, на котором запечатлены действия злоумышленника. Ролик снимал знакомый "танцора".

Позже обоих задержали жильцы дома и передали полиции. "Видео изъято у одного из участников", — говорится в посте.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в Днепре правоохранители поймали 61-летнего пенсионера, который по ночам камнями разбивал припаркованные на городских улицах авто. В областном центре насчитали более 40 поврежденных машин.