Под Киевом парень устроил танцы на авто, опубликовано видео 18+

7 октября 2018, 04:32

Злоумышленник развлекался на машине в Белогородке.

В Белогородке парень танцевал на припаркованной машине
В Белогородке парень развлекался на припаркованной машине / Скриншот видео с facebook.com/KyivOperativ

В селе Белогородка (находится под Киевом) парень не в совсем адекватном состоянии устроил танцы на припаркованном автомобиле, прыгал на его крыше.

Инцидент произошел на территории одного из жилых комплексов, сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Издание опубликовало видео, на котором запечатлены действия злоумышленника. Ролик снимал знакомый "танцора".

Позже обоих задержали жильцы дома и передали полиции. "Видео изъято у одного из участников", — говорится в посте.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в Днепре правоохранители поймали 61-летнего пенсионера, который по ночам камнями разбивал припаркованные на городских улицах авто. В областном центре насчитали более 40 поврежденных машин.

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Киев машина авто Танцы Белогородка
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