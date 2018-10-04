"Дедушка-озорник": в Днепре пенсионер растрощил камнями 40 автомобилей

Владельцев автомобилей утром ждал неприятный сюрприз / Фото: ТСН.ua

В Днепре стражи порядка поймали 61-летнего пенсионера, который по ночам камнями разбивал припаркованные на городских улицах автомобили.

"Заявления в Самарское отделения полиции Днепра начали поступать с марта этого года. Жители жилмассива Приднепровск жаловались, что кто-то систематически бьет лобовое стекло в автомобилях, припаркованных во дворах домов. В полиции зарегистрировали более 40 жалоб граждан на повреждения их транспортных средств", - сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что установить злоумышленника удалось участковым офицерам полиции по видеозаписи с камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина бросает в лобовое стекло припаркованной машины камень и, когда срабатывает сигнализация, сбегает с места преступления.

Правоохранители выясняют причастность злоумышленника-пенсионера к другим эпизодам повреждений. Сейчас зафиксировано уже свыше 40 разбитых автомобилей.

В полиции добавили, что задержанный гражданин в данный момент находится под наблюдением врачей и проходит психиатрическое обследование.

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