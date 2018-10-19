Лучшие идеи поздравлений с Днем работника пищевой промышленности в прозе, стихах и красивых картинках

19 октября 2018, 07:44

"Главред" собрал идеи, как поздравить пищевиков Украины с их профессиональным праздником.

  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников
  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников
  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников
  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников
  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников
  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников
  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников
  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников
  • День пищевой промышленности – картинки Фото из открытых источников

Украина и Россия отмечаются День работника пищевой промышленности в третье воскресенье октября. В 2018 года этот праздник выпал на 21 октября.

Читайте такжеУченые объяснили, почему вредная еда такая вкуснаяНакануне – 20 октября – отмечается еще и Международный день повара, по сути, праздник универсальный, ведь еду себе хоть раз готовил практически каждый взрослый человек.

Кондитеры же отметили свой праздник раньше – 3 мая, но их тоже не грех поздравить в этот день.

"Главред" собрал идеи, как поздравить пищевиков Украины с их профессиональным праздником – как официальные, так и прикольные, для друзей и родных.

Поздравления с днем пищевой промышленности в прозе

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю натурального счастья и радости без ГМО, а также успехов в работе, отменных результатов и хороших идей. Пусть каждый день дарит улыбку и надежду, а также невероятный вкус больших побед.

***

Сегодня звучат поздравления, от искреннего сердца пожелания: пусть улыбка не сходит с лица, пусть счастливыми будут глаза, а все, что вокруг — приносит радость и удовольствие. С Днем работников пищевой промышленности!

***

4 смс - 228 символов:

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твое благополучие будет сытным, как первые блюда, удача — вкусной, как вторые, а любовь — сладкой, как десерт. Желаю тебе здоровой, полноценной и сбалансированной жизни.

***

Поздравляю всех сотрудников пищепрома, людей в буквальном смысле, кормящих наш народ. Желаю, благополучия и достатка, чтобы столы ломились от еды, а гости валились от удовольствия. Желаю веселой, сытой и радостной жизни, чтобы хватало и хлеба и зрелищ. С праздником!

Поздравления с днем пищевой промышленности в стихах

3 смс - 186 символов:

Да будет славен на века

Работник — пищевик.

Пусть будет жизнь его легка,

Ведь труд его велик.

Желаем счастья и тепла,

Пусть Бог его хранит.

Работа будет пусть мила,

Надежна, как гранит.

***

3 смс - 164 символа:

Для вас, трудяги пищепрома,

Любовь к прекрасному знакома.

Кормить народ — благое дело,

Чтоб нация не похудела,

Была сыта, была здорова,

Поздравлю снова вас и снова!

***

4 смс - 211 символов:

Желаю всем пищевикам

Улыбок, счастья и достатка,

И не грустить по пустякам,

Чтоб вам жилось легко и сладко!

Желаю вам я процветания,

Работа ваша так важна!

Пусть все сбываются желания

И будет жизнь любви полна!

***

4 смс - 217 символов:

Дорогие работники промышленности пищевой

Без Вас нам беда, еды — никакой!

Желаем Вам здравствовать и процветать,

В работе успех и удачу лишь знать.

Спасибо за этот нелегкий Ваш труд,

Радость и счастье пусть Вас ведут.

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