"Порча, сглаз или чары раз": Топ-5 советов, как избежать бытового колдовства

Порча. Иллюстративное фото / porcha.org

Обычного человека помимо обычных опасностей типа быть сбитым машиной на пешеходном переходе или погибнуть от случайного кирпича подстерегает еще и возможность попасть под сглаз, порчу или колдовские чары.

Портал "Лайф" собрал топ-10 надежных народных способов оградить от козней нечистой силы и "дурного глаза".

Способ №1. Самый древний − амулеты и обереги. Они обычно специально изготавливаются индивидуально под каждого человека. Большинство белых магов советуют – все купленные амулеты и обереги нужно освятить в церкви.

Способ №2. Самый популярный способ − заговоры и заклинания. Обычно в них люди просят защиты "от ведьм, бабьих зазоров, от чернокнижника, от слепого знахаря, от заговора кудесника, от старухи-ведуньи" etc.

Способ №3. Религиозный − молитва. Самой мощной из них считается 90-й псалом. Ее рекомендуется читать каждый раз утром перед выходом из дома, и святая сила должна будет защищать от прочитавшего молитву.

Способ №4. Самый природный – травы. Лучше всего подойдут крапива, полынь, чернобыльник, плакун-трава, боярышник, девясил, коровяк. Травы обязательно нужно высушить, истолочь в порошок и затем либо поджечь, чтобы дым окутал все помещение, либо посыпать след человека, подозреваемого в колдовстве.

Способ №5. Самый кухонный – соль. В кармане стоит постоянно носить немного поваренной соли. После общения с человеком-колдуном, нужно быстро повернуться к нему спиной, незаметно швырнуть горсть соли, а затем быстро уйти.

Напомним, ранее скандальная поп-певица Светлана Лобода рассказала о том, как она с дочкой попала в больницу после сглаза