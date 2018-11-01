В Сети подняли на смех невесту, установившую цену на свадебные подарки для гостей

Свадебные платья. Иллюстративное фото / raffaeleciuca.com.au

Пользователи популярнейшего интернет-портале Reddit подняли на смех американскую девушку, которая собралась выйти замуж и выставила к гостям мероприятия многочисленные требования. Изначально сестра новобрачной просто пожаловалась на ее капризы. Девушка установила минимальную цену на свадебные подарки и даже составила контракт для всех гостей.

Невеста считает, что все гости обязаны преподнести ей и жениху презенты на сумму не меньше 500 долларов (чуть более 14 тысяч гривен). И этом помимо личных сувениров новобрачным в честь свадьбы — не дешевле 100 долларов США (чуть более 2,8 тысячи гривен).

Но на этом фантазия девушки не остановилась. Невеста желает, чтобы все люди, которые придут на свадьбу, в дальнейшем обязуются посещать любые вечеринки ее семьи и дарить подарки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии участник свадебного реалити-шоу выругался, впервые увидев невесту.