"В кровь входят вещества": Маленький мальчик на Хэллоуин скушал угощение с наркотиком

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Маленький мальчик из штата Огайо был экстренно госпитализирован сразу после "хэллоуинского" похода по домам соседей с диагнозом "наркотическое отравление".

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами британского издания The Independent. По их информации, 5-летнему Брейлену Каруэллу внезапно почувствовал себя плохо после съедения полученных праздничных угощений — мармеладных зубов. Ребенок сначала не смог до конца надеть носок, а потом у него не вышло пошевелить рукой и пальцами.

Отец немедленно отвез ребенка в больницу. Врачи обнаружили в моче Брейлена следы употребления метамфетамина. В конечном итоге мальчика продержали в клинике семь часов, а весь пакет с собранными сладостями отправили на экспертизу в полицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети выложили подборку откровенных нарядов звезд на Хэллоуин.