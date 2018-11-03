Что нельзя делать в день Казанской Божьей Матери-2018, а что нужно

Казанская икона Божией Матери – от чего защищает

Летнюю Казанскую мы отметили еще 21 июля. А теперь пришел черед праздность осенний праздник Казанской Божьей Матери-2018.

Этот праздник считается женским, так как Пресвятая Богородица является заступницей всех женщин и особенно невест. Поэтому на Казанскую часто играют свадьбы (считается, что такой брак будет удачливым и счастливым). Да и вообще невестам принято давать в руки при венчании именно икону Казанской Божьей Матери.

Когда отмечается день Казанской Божьей Матери

Про летнюю Казанскую мы уже упоминали, а осенний праздник Казанской отмечается из года в год 4 ноября – в память об избавлении от поляков. В 2018 году торжество выпало на воскресенье.

Казанская Божья Матерь: в чем помогает

Казанская икона Божией Матери – от чего она защищает? Перед этим образом молятся:

если есть проблемы в семье, так как Казанская Божья Матерь – покровительница семьи, ее образ принято дарить при венчании и крещении детей;

о защите от пожаров – ведь, по преданию, этот образ порожден огнем;

об исцелении от различных болезней, особенно тех, что связаны с глазами и зрением;

в трудных жизненных ситуациях – просят помощи при принятии решения.

Казанская Божья Матерь: молитва

О, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Больше молитв – в нашем материале День Казанской Божьей Матери: приметы и значение праздника.

Как отмечают Казанскую

На осеннюю Казанскую принято было устраивать ярмарки (торговали на них чаще всего мясом осеннего забоя) и рассчитываться с наемными рабочими. Обычай, конечно, устаревший, но если есть долги по зарплате – можете припугнуть работодателя, что в этот праздник не рассчитаться – грех.

Казанская: что нельзя делать в праздник

4 ноября, в праздник Казанской Божьей Матери, строго-настрого нельзя ссориться и сквернословить. Стоит избегать конфликтов и, по возможности, посвятить день делам духовным и светлым.

Читайте такжеКонстантинополь сделал неожиданное уточнение о снятии анафемы с Филарета и МакарияЦерковного запрета на работу нет – но, по приметам, работа по хозяйству в этот день не принесет добрых результатов, так что люди старались не работать по дому, откладывая даже срочные дела вроде стирки и генеральной уборки.

Также существует примета, что в праздник Казанской Божьей Матери ни в коем случае не стоит отправляться в дорогу – поездку лучше отложить. Есть даже пословица: "На Казанскую добрые люди в даль не ездят – выедешь на колесах, а приехать впору на полозьях".

Казанская: что можно делать

Можно и даже сходить в церковь помолиться.

Также, как мы уже упоминали, в этот день принято играть свадьбы, чтобы семейная жизнь удалась.

4 ноября – Казанская Божья Матерь: приметы

Если с летней Казанской связывают приход самой сильной жары, то с осенней – начало крепких холодов. В народе есть немало примет, связанных с праздником иконы Казанской Божьей Матери: