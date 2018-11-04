Казанская Божья Матерь: поздравления в прозе, стихах и анимированных открытках

4 ноября 2018, 07:29

"Главред" собрал самые душевные светские и православные поздравления с Казанской.

  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Картинки Казанской Божьей Матери Фото из открытых источников

Праздник иконы Казанской Божьей Матери мы отмечаем дважды в год: летнюю Казанскую – 21 июля и осеннюю – 4 ноября.

Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня читайте в нашем материале Что нельзя делать в день Казанской Божьей Матери-2018, а что нужно.

Православные поздравления с Казанской

Братья и сестры! Поздравляю всех с праздником Казанской иконы Божией Матери! Мира всем и спасения! Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

***

С праздником великим, дорогие,

Будьте рады солнцу поутру,

Я желаю быть всегда любимым,

Господа о вас всегда молю.

***

Поздравляю Вас с празднованием Казанской иконы Божией Матери! Желаю крепкой веры, духа единения с Вашими родными и близкими, и быть всегда хранимыми Богом на всех путях Вашей жизни по неотступному предстательству Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю с праздником Казанской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы святость была и в помыслах и в действиях. Пусть под покровом защитницы нашей каждый живет в мире и добре. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!

Казанская Божья Матерь: поздравления в прозе и смс

Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери. Желаю мира и благодати, любви и радости, счастья и добра, гармонии и отрады. Пусть твое сердце велит делать хорошие дела, пусть твоя душа всегда полна будет светлых надежд и вдохновения. Желаю, чтобы икона Казанская всегда уберегала тебя от лиха, бед и зависти.

***

4 смс - 210 символов:

В День Казанской иконы Божией Матери желаю, чтобы Владычица Богородица подарила благо и покой, верное счастье и здравие, светлый разум и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и добрую радость.

***

4 смс - 203 символа:

Мы искренне поздравляем с этим светлым праздником, в память чудесного спасения страны от иноземцев! Берегите любимых, близких и родных! Заботьтесь о них, прислушивайтесь к добрым советам и цените за все!

Казанская Божья Матерь: поздравления в стихах и смс

3 смс - 136 символов:

Казанская икона Божьей Матери

Пускай поможет и ответ на все найдет.

Пусть защитит своею благодатию,

Любовь и радость в дом ваш принесет!

***

4 смс - 251 символ:

Сегодня чтим Казанскую икону.

Пусть Богородица хранит тебя.

А колокольным нынче звоном

От счастья пусть гремит душа.

Еще желаю я сердечного покоя

И веры крепкой, искренней, большой.

Пусть окружает мир своею красотою

И будет Богородица всегда с тобой.

***

4 смс - 234 символа:

Божья Матерь в мир смотрит с иконы,

Защищая от бед и потерь.

До землицы отвесь ей поклоны

И в прекрасное чудо поверь.

И печаль пусть тебя сторонится,

Исполняются грезы гурьбой,

И судьба добротой озарится

В этот праздник иконы святой!

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