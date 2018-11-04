Казанская Божья Матерь: поздравления в прозе, стихах и анимированных открытках

"Главред" собрал самые душевные светские и православные поздравления с Казанской.
Праздник иконы Казанской Божьей Матери мы отмечаем дважды в год: летнюю Казанскую – 21 июля и осеннюю – 4 ноября.
Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня читайте в нашем материале Что нельзя делать в день Казанской Божьей Матери-2018, а что нужно.
Православные поздравления с Казанской
Братья и сестры! Поздравляю всех с праздником Казанской иконы Божией Матери! Мира всем и спасения! Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
***
С праздником великим, дорогие,
Будьте рады солнцу поутру,
Я желаю быть всегда любимым,
Господа о вас всегда молю.
***
Поздравляю Вас с празднованием Казанской иконы Божией Матери! Желаю крепкой веры, духа единения с Вашими родными и близкими, и быть всегда хранимыми Богом на всех путях Вашей жизни по неотступному предстательству Пресвятой Богородицы!
***
Поздравляю с праздником Казанской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы святость была и в помыслах и в действиях. Пусть под покровом защитницы нашей каждый живет в мире и добре. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!
Казанская Божья Матерь: поздравления в прозе и смс
Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери. Желаю мира и благодати, любви и радости, счастья и добра, гармонии и отрады. Пусть твое сердце велит делать хорошие дела, пусть твоя душа всегда полна будет светлых надежд и вдохновения. Желаю, чтобы икона Казанская всегда уберегала тебя от лиха, бед и зависти.
***
4 смс - 210 символов:
В День Казанской иконы Божией Матери желаю, чтобы Владычица Богородица подарила благо и покой, верное счастье и здравие, светлый разум и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и добрую радость.
***
4 смс - 203 символа:
Мы искренне поздравляем с этим светлым праздником, в память чудесного спасения страны от иноземцев! Берегите любимых, близких и родных! Заботьтесь о них, прислушивайтесь к добрым советам и цените за все!
Казанская Божья Матерь: поздравления в стихах и смс
3 смс - 136 символов:
Казанская икона Божьей Матери
Пускай поможет и ответ на все найдет.
Пусть защитит своею благодатию,
Любовь и радость в дом ваш принесет!
***
4 смс - 251 символ:
Сегодня чтим Казанскую икону.
Пусть Богородица хранит тебя.
А колокольным нынче звоном
От счастья пусть гремит душа.
Еще желаю я сердечного покоя
И веры крепкой, искренней, большой.
Пусть окружает мир своею красотою
И будет Богородица всегда с тобой.
***
4 смс - 234 символа:
Божья Матерь в мир смотрит с иконы,
Защищая от бед и потерь.
До землицы отвесь ей поклоны
И в прекрасное чудо поверь.
И печаль пусть тебя сторонится,
Исполняются грезы гурьбой,
И судьба добротой озарится
В этот праздник иконы святой!