Как выбрать мужа и чего категорически нельзя делать в День Якова: 5 ноября чествуется брат Христа

В День Якова справляли проводы осени и определяли погоду по снегу / 1zoom.ru

5 ноября отмечается День Якова. Праздник установлен в честь брата Господа нашего Иисуса Христа.

Считается, что Иакова Младшего – одного из апостолов от семидесяти – прозвали "братом Господним", так как он приходится Христу двоюродным братом. Есть также версия, что Яков – это сын Иосифу, который родился еще до того, как тот обручился с Девой Марией.

В этот день в старину ели мед и, подражая пчелам, громко жужжали – чтобы обеспечить себе богатый урожай меда в следующем году. А чтобы выдался щедрый урожай зерна – по полю разбрасывали остатки пирога с осенней Казанской. "Прикармливая" таким образом землю, селяне приманивали птиц, которые и должны были, по поверьям, выпросить у земли добрый урожай.

Причем если Казанская считается праздником женским, то День Якова – мужским. Вот только отдыхать в этот день у мужчин не принято. На Якова они заканчивали готовить дрова на зиму, проверяли конскую сбрую и делали гужи (часть конской упряжи) из сыромятной кожи. В рамках подготовки к зиме занимались и другими работами, например, валяли валенки.

Читайте такжеВ Сети подняли на смех невесту, установившую цену на свадебные подарки для гостейА вот чего категорически нельзя было делать мужчинам в этот праздник – так это лениться. Дело в том, что у незамужних девушек был обычай именно в этот присматривать себе будущего мужа: они ходили по домам и приглядывались, кто чем занят. Выбирали в супруги как раз мужчин трудолюбивых, а тех же, кто ленился на Якова – женщины заносили в "черный список".

Был для мужчин и другой запрет на Якова, причем тоже связанный с женитьбой: считалось, что если юноша сегодня готовит учебные долги, то минимум полувека не видать ему доброй жены.

В День Якова справляли проводы осени и определяли погоду по снегу: если в этот день обильно выпадал падал второй снег и не таял, то зиму ждали мягкую, а лето – урожайной. А вот если снег выпадал мелкий и твердый снег (так называемая "крупа"), то ждали зиму с 22 ноября – Матрениного дня.