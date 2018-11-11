Солист группы Фиолет провалился под сцену во время концерта

Активность солиста на сцене едва не обернулась трагедией / Фото: Facebook/Фиолет

Фронтмен украинской рок-группы Фиолет Сергей Мартынюк во время концерта в Луцке провалился под сцену в неожиданно разверзшееся отверстие.

Певец танцевал во время исполнения очередной композиции, а затем прыжком, неожиданно для себя, разломал доски на сцене. Видео опубликовано в YouTube.

В ролике видно, что певец упал между досок по плечи и был шокирован. Затем приложил титанические усилия и смог выбраться из своеобразного капкана. Ему на помощь подоспели коллеги, которые находились на сцене.

После инцидента Мартынюк постарался сделать вид, что ничего не произошло и продолжил исполнение композиции.

Напомним, Gorillaz остановили свое выступление на фестивале Roskilde в Германии, после того как рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своего куплета в треке "Clint Eastwood".