Солист группы Фиолет провалился под сцену во время концерта

Исполнитель смог быстро выбраться из ямы и продолжить концерт.
Фронтмен украинской рок-группы Фиолет Сергей Мартынюк во время концерта в Луцке провалился под сцену в неожиданно разверзшееся отверстие.
Певец танцевал во время исполнения очередной композиции, а затем прыжком, неожиданно для себя, разломал доски на сцене. Видео опубликовано в YouTube.
В ролике видно, что певец упал между досок по плечи и был шокирован. Затем приложил титанические усилия и смог выбраться из своеобразного капкана. Ему на помощь подоспели коллеги, которые находились на сцене.
После инцидента Мартынюк постарался сделать вид, что ничего не произошло и продолжил исполнение композиции.
Напомним, Gorillaz остановили свое выступление на фестивале Roskilde в Германии, после того как рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своего куплета в треке "Clint Eastwood".