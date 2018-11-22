С Днем сыновей: поздравления в картинках и на словах

"Главред" собрал лучшие идеи поздравлений с праздником.
Не успели мы отметить Всемирный день ребенка – а уже наступил черед Дня сына-2018. День сыновей или День-2018 Украина отмечает каждый год 22 ноября.
Читайте такжеПоздравления с Днем отца-2018 в смсА вот День сыновей в России в 2018 году отмечается 25 ноября, то есть в это последнее воскресенье ноября.
В этот праздник принято дарить поздравления с Днем сыновей не только детворе, но и родителям.
День сыновей: стихи
Я хочу поздравить сына
В этот день – в День сыновей!
Вырос истинный мужчина!
Пожелать счастливых дней
Я хочу тебе скорее,
Исполняй свои мечты!
Пусть всегда удача греет,
Чтобы был веселым ты.
И, конечно, улыбайся,
Достигая всех высот!
И в себе не сомневайся –
Пусть, сынок, тебе везет!
День сына: поздравления
***
3 смс - 196 символов:
Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада,
С праздником, Днем сыновей!
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью,
Был храним от зла и бед!
***
4 смс - 233 символа:
День сыновей — прекрасный праздник
Для тех, кто мальчиков растил.
Больших мужей и славных малых
Для человечества открыл.
Спасибо скажем мамам, папам,
За их нелегкий, важный труд.
Пусть в здравии, всегда богато
Мальчишки милые живут.
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3 смс - 159 символов:
Кто такой — сыночек?
Сто бессонных ночек,
Тысяча страданий,
Миллион признаний!
Сын — подарок папе,
Он — защитник маме,
Главный шалунишка,
"Дорогой" мальчишка!
День сына: поздравления в прозе
4 смс - 235 символов:
Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.
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4 смс - 235 символов:
Сыночек, поздравляю тебя с праздником! С Днем сыновей! Благодарю Господа, что даровал мне счастье быть твоей матерью и от всей души желаю тебе благоволения судьбы. Пусть каждый день твоей жизни будет насыщен только приятными событиями.
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Сынок, ты появился на свет – какая радость, мамины глазки, папина улыбка. Такое счастье для всех. Ты растешь, взрослеешь, покидаешь дом родной. Но помни, что ты – самое прекрасное и дорогое, что есть у родителей, ты - опора в трудную минуту, и отрада, ты лучик света, ты счастье наяву. Будь здоров и удачлив, сынок.
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Сегодня особенный день для всех родителей мальчиков — день сыновей! Хочется от всей души поздравить семьи, в которых подрастают наши сорванцы и будущие защитники! Желаю вам понимания и терпения в их воспитании, счастливого взаимно проведенного времени, побольше радостных событий и поменьше семейных неурядиц!
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Поздравляем с Днем сыновей наших дорогих чад. Растите добрыми, ответственными, самостоятельными, а главное здоровыми и любящими. Сколько дорог вам предстоит пройти, пусть на всех жизненных путях вас встречает удача, а судьба преподносит только приятные сюрпризы.