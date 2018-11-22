С Днем сыновей: поздравления в картинках и на словах

Не успели мы отметить Всемирный день ребенка – а уже наступил черед Дня сына-2018. День сыновей или День-2018 Украина отмечает каждый год 22 ноября.

Читайте такжеПоздравления с Днем отца-2018 в смсА вот День сыновей в России в 2018 году отмечается 25 ноября, то есть в это последнее воскресенье ноября.

В этот праздник принято дарить поздравления с Днем сыновей не только детворе, но и родителям.

День сыновей: стихи

Я хочу поздравить сына

В этот день – в День сыновей!

Вырос истинный мужчина!

Пожелать счастливых дней

Я хочу тебе скорее,

Исполняй свои мечты!

Пусть всегда удача греет,

Чтобы был веселым ты.

И, конечно, улыбайся,

Достигая всех высот!

И в себе не сомневайся –

Пусть, сынок, тебе везет!

День сына: поздравления

***

3 смс - 196 символов:

Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада,

С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью,

Был храним от зла и бед!

***

4 смс - 233 символа:

День сыновей — прекрасный праздник

Для тех, кто мальчиков растил.

Больших мужей и славных малых

Для человечества открыл.

Спасибо скажем мамам, папам,

За их нелегкий, важный труд.

Пусть в здравии, всегда богато

Мальчишки милые живут.

***

3 смс - 159 символов:

Кто такой — сыночек?

Сто бессонных ночек,

Тысяча страданий,

Миллион признаний!

Сын — подарок папе,

Он — защитник маме,

Главный шалунишка,

"Дорогой" мальчишка!

День сына: поздравления в прозе

4 смс - 235 символов:

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

***

4 смс - 235 символов:

Сыночек, поздравляю тебя с праздником! С Днем сыновей! Благодарю Господа, что даровал мне счастье быть твоей матерью и от всей души желаю тебе благоволения судьбы. Пусть каждый день твоей жизни будет насыщен только приятными событиями.

***

Сынок, ты появился на свет – какая радость, мамины глазки, папина улыбка. Такое счастье для всех. Ты растешь, взрослеешь, покидаешь дом родной. Но помни, что ты – самое прекрасное и дорогое, что есть у родителей, ты - опора в трудную минуту, и отрада, ты лучик света, ты счастье наяву. Будь здоров и удачлив, сынок.

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Сегодня особенный день для всех родителей мальчиков — день сыновей! Хочется от всей души поздравить семьи, в которых подрастают наши сорванцы и будущие защитники! Желаю вам понимания и терпения в их воспитании, счастливого взаимно проведенного времени, побольше радостных событий и поменьше семейных неурядиц!

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Поздравляем с Днем сыновей наших дорогих чад. Растите добрыми, ответственными, самостоятельными, а главное здоровыми и любящими. Сколько дорог вам предстоит пройти, пусть на всех жизненных путях вас встречает удача, а судьба преподносит только приятные сюрпризы.