День Екатерины-2018: шикарные поздравления с именинами Екатерины по православному календарю

Главред собрал поздравления с Днем ангела Екатерины в прозе, стихах и картинках.
7 декабря празднуется день Екатерины-2018: православные чтят память святой великомученицы Екатерины Александрийской.
О чем просят святую Екатерину и что дарить на День Екатерины – читайте в нашем материале Что за день 7 декабря: о чем молятся святой Екатерине.
Заодно в день Екатерины по церковному календарю отмечаются еще и именины Кати.
Екатерина: характеристика и значение имени
Имя Екатерина имеет в переводе с греческого означает "чистая" и "непорочная".
Читайте такжеПоздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открыткахКати – девушки талантливые и умные. Не то чтобы обидчивые, но во многом судят субъективно. Вспыльчивы, хотя внешне зачастую выглядят равнодушными и холодными.
Из них выходят отличные журналисты и представители рекламного бизнеса.
У женщин с именем Екатерина отличная совместимость с мужчинами по имени: Виталий, Денис, Семен, Павел, Петр, Антон: плохая – с Викторами, Кириллами, Николаями, Яковами.
Имя Катя отлично подходит Скорпионам, Овнам, Козерогам, Тельцам и Стрельцам. Лучше не давать это имя девочкам, родившимся под знаком Весов, Близнецов и Водолея.
Именины Екатерины: поздравления в прозе
С Днем святой Екатерины! Желаю вам вечной красоты, верности и любви, отрадных событий, немалого счастья и прекрасных дней. Пусть красками наливается каждый серый момент, а все плохое улетучивается на самые дальние расстояния.
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Желаю в день Святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!
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4 смс - 247 символов:
Милые Катюши поздравляю вас с днем Святой Екатерины, и желаю быть смелыми, сильными, мудрыми, талантливыми, активными, яркими и самодостаточными. Пусть ваш ангел хранитель не только в этот день, но и всегда вас любит, оберегает, хранит и защищает.
Именины Екатерины: поздравления в стихах
Именины, именины
У счастливой Катерины!
Все поздравят ее лично,
Катя всем не безразлична!
Дорогая, будь хранима
Твоим Ангелом всегда,
Под крылами херувима
Пусть минет тебя беда!
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В день ангела желаю Кате
Все только лучшее познать я,
И никогда не унывать,
И целей в жизни достигать.
Не стоит плакать и грустить,
А лучше радостными быть,
Не стоит в жизни унывать,
А лучше просто меру знать!
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3 смс - 141 символ:
С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
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3 смс - 170 символов:
С Днем Святой Екатерины
Я вас поздравляю,
Чтоб она вас опекала
От души желаю.
Пусть, Катюша, вам везет,
Пусть закружит счастье,
Пусть заступница святая
Отведет ненастья.