День Екатерины-2018: шикарные поздравления с именинами Екатерины по православному календарю

7 декабря празднуется день Екатерины-2018: православные чтят память святой великомученицы Екатерины Александрийской.

О чем просят святую Екатерину и что дарить на День Екатерины – читайте в нашем материале Что за день 7 декабря: о чем молятся святой Екатерине.

Заодно в день Екатерины по церковному календарю отмечаются еще и именины Кати.

Екатерина: характеристика и значение имени

Имя Екатерина имеет в переводе с греческого означает "чистая" и "непорочная".

Читайте такжеПоздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открыткахКати – девушки талантливые и умные. Не то чтобы обидчивые, но во многом судят субъективно. Вспыльчивы, хотя внешне зачастую выглядят равнодушными и холодными.

Из них выходят отличные журналисты и представители рекламного бизнеса.

У женщин с именем Екатерина отличная совместимость с мужчинами по имени: Виталий, Денис, Семен, Павел, Петр, Антон: плохая – с Викторами, Кириллами, Николаями, Яковами.

Имя Катя отлично подходит Скорпионам, Овнам, Козерогам, Тельцам и Стрельцам. Лучше не давать это имя девочкам, родившимся под знаком Весов, Близнецов и Водолея.

Именины Екатерины: поздравления в прозе

С Днем святой Екатерины! Желаю вам вечной красоты, верности и любви, отрадных событий, немалого счастья и прекрасных дней. Пусть красками наливается каждый серый момент, а все плохое улетучивается на самые дальние расстояния.

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Желаю в день Святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

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4 смс - 247 символов:

Милые Катюши поздравляю вас с днем Святой Екатерины, и желаю быть смелыми, сильными, мудрыми, талантливыми, активными, яркими и самодостаточными. Пусть ваш ангел хранитель не только в этот день, но и всегда вас любит, оберегает, хранит и защищает.

Именины Екатерины: поздравления в стихах

Именины, именины

У счастливой Катерины!

Все поздравят ее лично,

Катя всем не безразлична!

Дорогая, будь хранима

Твоим Ангелом всегда,

Под крылами херувима

Пусть минет тебя беда!

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В день ангела желаю Кате

Все только лучшее познать я,

И никогда не унывать,

И целей в жизни достигать.

Не стоит плакать и грустить,

А лучше радостными быть,

Не стоит в жизни унывать,

А лучше просто меру знать!

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3 смс - 141 символ:

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

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3 смс - 170 символов:

С Днем Святой Екатерины

Я вас поздравляю,

Чтоб она вас опекала

От души желаю.

Пусть, Катюша, вам везет,

Пусть закружит счастье,

Пусть заступница святая

Отведет ненастья.