Поздравления с Днем Андрея: как поздравить с днем Андрея Первозванного и именинами Андрея

Главред собрал самые душевные и оригинальные поздравления для Андрея.
13 декабря православные отпразднуют день памяти Андрея Первозванного 2018.
Ранее Главред уже писал, что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея. Также мы узнали, как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности.
Именно этот апостол – покровитель имени Андрей в православии. Так что сегодня заодно отмечаются именины Андрея по церковному календарю.
Андрей: значение и характеристика имени
Имя Андрей означает "мужчина", "мужественный" и пришло к нам из Греции.
Читайте такжеСтали известны самые ворчливые знаки ЗодиакаАндреи люди целеустремленные, справедливые, любят помечтать (так что книга или хорошая компьютерная игра – это лучшее, что можно подарить Андрею на День ангела). Честность и упорство – его плюсы. А вот минусы – это капризность, ворчливость и надменность.
Имя Андрея в любви сулит ему вечный поиск. Даже женившись по любви, эти мужчины не оставляют попыток найти свою "музу". Он обольститель. Андрей в постели любвеобилен, чувствителен и обходителен.
Поздравления с Днем Андрея в прозе и стихах
В День Андрея Первозванного от всей души хочу пожелать простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать нуждающимся, не отступать от своих целей и стремлений, постигать любовь родных и озарять этот мир добротой души.
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Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!
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3 смс - 196 символов:
С Днем Андрея Первозванного!
Веры, радости в судьбе,
Оптимизма неустанного
Пожелать спешу тебе.
Беды пусть уйдут в забвение,
Счастье пышно расцветет,
Будет бодрым настроение,
И успех тебя найдет!
Поздравление с Днем ангела Андрея в прозе и стихах
Дорогой Андрей, поздравляю тебя и от всей души желаю уверенности в силах и оптимистичного настроения, великих идей и грандиозных планов, настоящего счастья и несомненной удачи, большой любви и искреннего уважения, верных друзей и ярких эмоций.
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3 смс - 192 символа:
С именинами, Андрюша,
Поздравление тебе,
Пусть Святой всегда поможет,
Даст напутствие в судьбе.
Слушай голос, что тихонько
О высоком говорит,
Это твой Андрей, заступник
Ставит пред бедою щит.
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В день именин желаем мы, Андрей,
Прощать врагов, беречь друзей!
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Андрюша, пускай твоя жизнь складывается только из положительных моментов! Желаю тебе оставаться в отличной форме, всегда быть здоровым и легко преодолевать все преграды на пути к заветным целям! Пускай искренняя любовь, доброта и счастье всегда переполняют твою душу!
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Андрей, желаю наслажденья,
Чтоб ты отбросил все сомненья,
Ведь именины наступили,
На счастье право подарили,
Хочу здоровья пожелать,
И никогда не унывать,
Андрюша, двигайся вперед,
Пускай тебя удача ждет!