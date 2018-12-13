Поздравления с Днем Андрея: как поздравить с днем Андрея Первозванного и именинами Андрея

13 декабря православные отпразднуют день памяти Андрея Первозванного 2018.

Ранее Главред уже писал, что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея. Также мы узнали, как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности.

Именно этот апостол – покровитель имени Андрей в православии. Так что сегодня заодно отмечаются именины Андрея по церковному календарю.

Андрей: значение и характеристика имени

Имя Андрей означает "мужчина", "мужественный" и пришло к нам из Греции.

Читайте такжеСтали известны самые ворчливые знаки ЗодиакаАндреи люди целеустремленные, справедливые, любят помечтать (так что книга или хорошая компьютерная игра – это лучшее, что можно подарить Андрею на День ангела). Честность и упорство – его плюсы. А вот минусы – это капризность, ворчливость и надменность.

Имя Андрея в любви сулит ему вечный поиск. Даже женившись по любви, эти мужчины не оставляют попыток найти свою "музу". Он обольститель. Андрей в постели любвеобилен, чувствителен и обходителен.

Поздравления с Днем Андрея в прозе и стихах

В День Андрея Первозванного от всей души хочу пожелать простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать нуждающимся, не отступать от своих целей и стремлений, постигать любовь родных и озарять этот мир добротой души.

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Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

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3 смс - 196 символов:

С Днем Андрея Первозванного!

Веры, радости в судьбе,

Оптимизма неустанного

Пожелать спешу тебе.

Беды пусть уйдут в забвение,

Счастье пышно расцветет,

Будет бодрым настроение,

И успех тебя найдет!

Поздравление с Днем ангела Андрея в прозе и стихах

Дорогой Андрей, поздравляю тебя и от всей души желаю уверенности в силах и оптимистичного настроения, великих идей и грандиозных планов, настоящего счастья и несомненной удачи, большой любви и искреннего уважения, верных друзей и ярких эмоций.

***

3 смс - 192 символа:

С именинами, Андрюша,

Поздравление тебе,

Пусть Святой всегда поможет,

Даст напутствие в судьбе.

Слушай голос, что тихонько

О высоком говорит,

Это твой Андрей, заступник

Ставит пред бедою щит.

***

В день именин желаем мы, Андрей,

Прощать врагов, беречь друзей!

***

Андрюша, пускай твоя жизнь складывается только из положительных моментов! Желаю тебе оставаться в отличной форме, всегда быть здоровым и легко преодолевать все преграды на пути к заветным целям! Пускай искренняя любовь, доброта и счастье всегда переполняют твою душу!

***

Андрей, желаю наслажденья,

Чтоб ты отбросил все сомненья,

Ведь именины наступили,

На счастье право подарили,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать,

Андрюша, двигайся вперед,

Пускай тебя удача ждет!