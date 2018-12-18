Самые редкие и удивительные: Честерский зоопарк показал самых популярных малышей 2018 года

Честерский зоопарк показал самых популярных малышей 2018 года / Скрин с видео ТСН

Честерский зоопарк снял специальный ролик, чтобы показать поклонникам животных самых популярных малышей, рожденных тут в 2018 году.

Всего в топе 10 зверенышей.

Звездами зоопарками, в частности, стали первый рожденный в Великобритании малайский медвежонок, детеныш редкого окапи, лесной дракон, малыш индийского носорога и мимишный шимпанзе.

В зоопарке отметили, что по-настоящему гордятся каждым из них.

Ранее Instagram назвал самых популярных знаменитостей 2018 года. Последние несколько лет первенство удерживала американская певица Селена Гомес, но в этом году ее свергли с вершины.

Главред составил список знаменитостей, которые стали родителями в 2018 году. Уходящий год запомнится настоящим звездным бэби-бумом.

Также Главред" составил список, кто из знаменитостей умер в 2018 году. В этом году из жизни ушло много талантливых и по-настоящему ярких личностей.