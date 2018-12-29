Мэр Киева Кличко порадовал детей в образе Деда Мороза на квадроцикле

Кличко нарядился Дедом Морозом / Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал для киевлян и гостей столицы украшения и главную елку, а также поздравил украинцев с наступающим Новым 2019 годом.

Градоначальник нарядился Дедом Морозом и в экипировке проехался на квадроцикле. Видео опубликовано в YouTube.

"Мир вокруг меняем мы сами. Я желаю вам светлой веры – в чудо, в свои мечты, в свою страну! С Новым годом и Рождеством Христовым!" – сказал Кличко в ролике.

Начинается видео с того, что богатырь Илья Муромец, памятник которому установлен в парке "Муромец", превращается в Святого Николая. А мэр в образе Деда Мороза раздает детям яркие пряники.

Затем Кличко на квадроцикле импровизированно зажигает новогодние огни в столице.

Напомним, новогоднюю елку Украины, установленную на Софийской площади, назвали самым красивым новогоднем деревом в Европе.