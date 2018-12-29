Мэр Киева Кличко порадовал детей в образе Деда Мороза на квадроцикле

Градоначальник импровизированно зажег новогоднюю иллюминацию в столице.
Мэр Киева Виталий Кличко презентовал для киевлян и гостей столицы украшения и главную елку, а также поздравил украинцев с наступающим Новым 2019 годом.
Градоначальник нарядился Дедом Морозом и в экипировке проехался на квадроцикле. Видео опубликовано в YouTube.
"Мир вокруг меняем мы сами. Я желаю вам светлой веры – в чудо, в свои мечты, в свою страну! С Новым годом и Рождеством Христовым!" – сказал Кличко в ролике.
Начинается видео с того, что богатырь Илья Муромец, памятник которому установлен в парке "Муромец", превращается в Святого Николая. А мэр в образе Деда Мороза раздает детям яркие пряники.
Затем Кличко на квадроцикле импровизированно зажигает новогодние огни в столице.
Напомним, новогоднюю елку Украины, установленную на Софийской площади, назвали самым красивым новогоднем деревом в Европе.