План "Кольцо": в ЛДНР ловят беглых наемников, будут стрелять на поражение

Российское оккупационное командование принимает меры по поиску и задержанию российских наемников, которые самовольно оставили воинские части в 1-м и 2-м "армейских корпусах".

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, на территории Донецкой и Луганской областей введен в действие план "Кольцо", который предусматривает выставление дополнительных блокпостов на автомобильных дорогах и вдоль неконтролируемого участка государственной границы Украины с РФ.

Военнослужащим и сотрудникам незаконных "министерств внутренних дел" ДНР и ЛНР, которые будут привлекаться к реализации указанного плана, разрешено открывать огонь на поражение в случае невыполнения их требований.

Напомним, в средине июня в ЛНР при задержании убили трех и ранили 7 мотострелков-дезертиров.