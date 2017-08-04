Истории бойцов АТО. Как украинские военные "сложили пополам" машину ОБСЕ

"Я знаю, что ты меня не одобряешь. Мирная жизнь, устроенное будущее, хорошая работа. Ты никогда не называла меня умным, только когда нужно было кому-нибудь помочь по математике. А в остальном всё моё не заслуживало никакого уважения. Когда я, ничего тебе не сказав, уехал, ты подумала, что снова загулял, а потом я скинул тебе фотку в полном боевом, так сказать, и ты все поняла. И промолчала. Мне казалось, что наступит тот день, когда ты похвалишь или хотя бы кивнешь головой. Или посмотришь с гордостью, но этот день никак не наступал, и я решил жить по-своему. Времени жалко упущенного, ведь ни минуты не вернешь. Я понимаю, что тебе плохо и непонятно все, что связано со мной, но неужели нельзя хотя бы попробовать вырваться. Одному, своими силами, с ошибками, с неправильными мыслями. Ну хотя бы попробовать. Отпусти меня. Даже издалека. Отпусти, пожалуйста...".

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— Димо́н, эй, Димон! Или Де́мон, слышишь? Иди помогай! Расселся он. Смотри ОБСЕшники вляпались в историю, нам не справиться. Сели на мель прямо посреди дороги, а нам ехать надо!

— Так, а я что?

— Дёрни их!

— За последствия не отвечаю.

— И не отвечай. Дёрни просто и всё!

— Ну-у-у? Я же говорил!!! Мост оторвали, твою ...!

— Да уж. Вызывай кран.

— Сам вызывай. У меня денег на счету нет. Шо он там лепечет, этот европеец? А-а-а, у него деньги есть. Давай, звони тогда ты, водила, звони. Кран за тобой приедет. Долбо...

— Как Фи сказал?

— Звони сказал. Фи. Вы надо говорить. И где тебя только учили?

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"С мысли сбили. Вот уж где придурки. На чем я остановился? Вспомнил. Хочу сказать, что с того самого дня, когда я ушел, мне стало легче дышать. Ты обидишься на такие мои слова, но куда деваться. Хочу сам принимать все решения и отвечать за них и ни перед кем не отчитываться. Только перед командиром и то по долгу службы. Вот сейчас мне выговор впаяют за оторванный ОБСЕшный мост и правильно! Хотя может и не совсем справедливо. Дома или на своей бесконечно "не моей" работе, или в кабаках, или на каких-то пляжных курортах, или в окружении правильно красивых девчонок, я смотрел на себя со стороны пустыми глазами и никак не понимал, где же оно, то самое удовольствие, которое должен был получить. Все же его получали, абсолютно все. Со мной, видимо, что-то было не так. Поэтому и здесь. Мосты ломаю"…

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— Слушай, ну что это за бред! Ты можешь подойти? Какого ты по кустам прячешься, когда эти придурки нам проехать не дают. И ты тоже хорош. Помог, блин. Только хуже стало.

— Я предупреждал.

— Да, да, с двух сторон ее цепляй, так надежнее! Ты слышишь? С двух!!! Поднимай!

— Ё-о-о-о-о.

— Да-а-а-а…

— И-ди-о-ты…

— Ну вы вообще нормальные? Пополам сложили такую тачку! Новьё же!

— Слабэнька попалась. На металле, видно, сэкономили.

— Пока, ребята! Сэнкью за внимание! Вам не далеко? А то на кране подвезти можем. Или Димон на броне прокатит. Нет? Счастливо!

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"Помнишь, ты все время запрещала на земле валяться? Чтобы не заболеть. Я валялся, несмотря на запреты. И ни разу не заболел. Ты говорила, что надо быть благоразумным и не лезть никуда, сидеть тихо, а я полез и горжусь собой. Ты говорила, что я в математике силен, а оказалось это всё ни о чем. Ты говорила, что девушку я мог бы выбрать и получше, и подостойней. Тогда я покорился. А сейчас нет. В этом и есть счастье. Прости".

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.