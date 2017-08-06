Беженцев, возвращающихся на Донбасс, оккупанты вербуют в "ополченцы" — разведка

На Донбассе командование российских оккупационных войск планирует доукомплектовать ряды боевиков за счет беженцев.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Командование российских оккупационных войск рассматривает программу руководства РФ "Репатриация беженцев на Донбасс" как дополнительный источник поставок человеческого ресурса для пополнения личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью формируются списки вакансий специальностей, смежных с военными, для последующей передачи в Краснодарскую общественную организацию "Центр развития региона".

"Наряду с этим, представители ФСБ РФ активизировали работу на территории России по выявлению среди потенциальных репатриантов лиц, которые в свое время получили профессиональную подготовку по "дефицитным" военно-учетным специальностям", — добавили в разведке.

Напомним, ранее в разведке рассказали, как Плотницкий дерибанит деньги, поступающие из РФ.