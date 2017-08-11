ФСБ России усиливает контроль на границе: жители ЛНР недовольны

Кроме того, что ФСБ на границе с Украиной на Донбассе "фильтрует" боевиков, Россия усиливает пограничный контроль на автомобильных пунктах попуска на неконтролируемом Украиной участке госграницы в Луганской области ("ЛНР").

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, при пересечении гражданами российского ПП "Гуково", их паспортные данные вносят в соответствующую компьютерную базу Пограничной службы ФСБ РФ. При этом, в зависимости от имеющейся о личности информации, в отношении данного лица осуществляется упрощенный, обычный или усиленный пограничный и таможенный контроль.

Такая практика создает значительные очереди при попытках граждан оккупированных территорий выехать на территорию РФ, что вызывает их недовольство. Вместе с тем, согласно достигнутым договоренностям между Пограничной службой РФ и "пограничной службой" ЛНР, для граждан "республики", которые обязуются на территории России не покидать пределы Ростовской области, оформление страхового полиса на легковой автомобиль не является обязательным, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что на границу с Украиной пригнали росгвардию — будут ловить боевиков ЛДНР и оружие с Донбасса.