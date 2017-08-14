Здійснити нездійснене — Canon кличе у подорож

14 августа 2017, 11:40

Мандри збагачують наш внутрішній світ і дозволяють подивитися на те, що відбувається навколо, під іншим кутом — розслаблено, спокійно, без жодних очікувань чи упереджень.

Відкрити нові маршрути і здійснити заповітну мрію про подорож — ось що пропонує компанія Canon Україна, оголосивши конкурс Canon Summer Stories на кращу літню фотоісторію. Головний приз — 250 000 гривень на відпустку!

Ми впевнені, що ви знаєте куди відправитися і де відпочити. Але ось кілька ідей і цікавих напрямків, де ви точно закарбуєте вдалий кадр:

1) Побачити космічні кольори Полярного сяйва (Ісландія)

Полярне сяйво — магічне явище, що досліджувалося протягом віків, і лише на початку 20 сторіччя отримало наукове обґрунтування. Це зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з елементами інших газів, в результаті чого й утворюються надзвичайної краси обриси і спалахи на небосхилі.

Щоб спостерігати це видовище, ми рекомендуємо відвідати півострів Снайфедльснес (Snæfellsns), що знаходиться у західній частині Ісландії. Окрім північного сяйва тут можна побачити різноманітні види птахів, що є цікавинкою для любителів фотополювань.

 

2) Розгадати загадку геогліфів Наски (Перу)

Минуле залишає по собі безліч нерозгаданих досі загадок. Одна із найтаємничіших місцин цивілізації інків — геогліфи Наски — розташована на відстані 450 км на південь від міста Ліма, столиці Перу. Геогліфи Наски — це однойменне плато, що вкрито гігантськими малюнками і лініями різних форм.

Плато вкрито химерними лініями, що простягаються на відстані 500 кв м, створюючи однорідні орнаменти — величезні малюнки тварин, птахів і комах. Досі невідомо хто, як і навіщо створив ці малюнки — саме тому сюди кожного року приїздить безліч туристів, щоб зафіксувати ці витвори древньої цивілізації і, можливо, знайти відповіді.

 

3) Погойдатися на хвилях на острові Кауаі (Гаваї)

Один із найбільших островів у США і найстаровинніший у Гавайського архіпелагу — Кауаі — райська місцина посеред Тихого океану. Ніжні бризи і білосніжний пісок дадуть змогу забути про усі справи і просто насолодитися красою навкруги. Тим, хто полюбляє поєднувати релакс з активним відпочинком, тут теж буде чим зайнятися. Наприклад, відправитися у походи до вулкану Ваіалеале (1569 м), покататися на конях і поплавати з маскою. На острові ви знайдете і освіжаючі водоспади, і скелясті береги і 100 річний маяк, що знаходиться на мисі Кілауеа (Kilauea) — найпівнічншій точці Кауаі.

 

4) Спіймати веселку в горах Чжан'є Данься (Китай)

Природний геопарк Чжан'є Данься, що розташований в 30 км від міста Чжан'є на північному заході провінції Ґаньсу, славиться своїми унікальними скелястими утвореннями, що є результатом руху тектонічних плит і взаємодії різних природних стихій — вітру і опадів. Різні за текстурою і формою, ці пагорби створюють різнокольорові ландшафти, що нагадують веселку. 

 

Як дістатися цих місцин? Взяти участь у конкурсі Canon Summer Stories.

Умови дуже прості: необхідно сфотографувати цікавий і яскравий знімок про літо, завантажити кращу фотокартку, розказати невеличку історію про цю пам'ятну подію, отримати шанс на перемогу — 250 тисяч гривень на омріяну подорож у будь-який куточок світу.

Конкурс триває до 20 серпня 2017 року, а підсумки будуть оголошені після 1 жовтня 2017 року.

Усі роботи конкурсантів розміщені в спеціально створеній галереї. Детальні умови конкурсу представлені на сторінці https://www.canon.ua/summerstories/ .

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