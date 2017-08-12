"Очень неприятная болезнь". Маккейн сказал, что идет на поправку

Американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн, у которого диагностировали опухоль мозга, заявил, что лечение проходит успешно.

Об этом он рассказал, общаясь в прямом эфире с пользователями в Facebook, пишет "Гордон", ссылаясь на данные CNN.

По словам политика, он находится дома, но регулярно посещает все необходимые процедуры.

"У меня важное сообщение для моих друзей из Демократической партии. Я возвращаюсь!... Это очень неприятная болезнь, но я смотрю на нее как на еще одно испытание в моей жизни. Их было немало в свое время", — добавил сенатор.

Напомним, у Джона Маккейна опухоль мозга обнаружили в июле во время операции на левом глазу, в ходе которой ему удалили тромб из кровеносных сосудов. Анализ тканей показал, что у него глиобластома — одна из наиболее агрессивных форм рака.