Опубликованы фото военной техники, которую после празднования Дня независимости передадут в АТО

В понедельник, 14 августа, в Отдельном Киевском полку Президента Украины состоялся строевой смотр техники и вооружения, которые во время празднования 26-й годовщины независимости Украины, с 22 по 27 августа будет демонстрироваться на выставке "Мощь Непокоренных" в Киеве на Крещатике.

Об этом идет речь в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в ходе выставки киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами различной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобили и т.п.

Техника уже находится в резерве и после торжеств поступит в боевые воинские части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, выполняющих задачи в зоне проведения АТО.

Напомним, ранее министр обороны рассказал, чем военный парад ко Дню Независимости будет отличаться от предыдущих.

Фото: @GeneralStaff.ua.