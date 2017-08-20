"Страшнее ИГИЛ". Террористы ДНР планировали взрывы в городах Украины — журналист

В одном из городов Украины злоумышленники планировали совершить серию терактов при помощи российских противопехотных мин ПОМ-2Р1.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

"И вот эту планировали задействовать не на фронте, а в мирном городе. Причем, группа, которая увезла ее из Донецка на мирную территорию, "взяла" за серию терактов... 1200 долларов США", — отметил он.

Вместе с тем он не уточнил, в каком именно городе террористы планировали устроить взрывы. Известно лишь, что они являются гражданами Украины.

Согласно маркировке, отметил журналист, мина произведена в России в 2003 году. Он подчеркнул, что подобные мины есть на вооружении только у российской армии.

"Страшнее, чем ИГИЛ. Украинские доморощенные террористы руководствуются не местью или верой. Они готовы убивать своих земляков буквальной за копейки", — добавил Цаплиенко.

Напомним, ранее в ОБСЕ обвинили боевиков ЛНР: закладывают противотанковые мины в нарушение договоренностей.

Фото: Фейсбук А.Цаплиенко.