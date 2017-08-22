Отработали быстро и точно. На Светлодарской дуге уничтожены укрепления боевиков

Террористы могли доставить большие неприятности передовым позициям 24-го батальона "Айдар", пишет Юрий Мысягин.
В районе Светлодарской дуги, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, террористы попытались усилить свою позицию, однако она была уничтожена.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, это произошло в районе поселка Новолуганское (Бахмутский район Донецкой области).
"Это могло потом сильно осложнить боевую обстановку и доставить большие неприятности передовым позициям 24-го батальона "Айдар", воюющего в том районе, — пишет Юрий.
Действия боевиков не остались незамеченными "третьей силой": "В результате действий на упреждения и нескольких точных прилетов, от позиции обдроченцев ничего не осталось. Вообще ничего. Отработали быстро и точно".
Напомним, ранее волонтер рассказал, как на Светлодарской дуге уничтожили БМП боевиков — выследили и "пригвоздили".