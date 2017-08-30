Доброволец: в "зеленом коридоре" у Иловайска танк россиян расстрелял КамАЗ с ранеными

30 августа 2017, 19:38

На грузовике были белые флаги и красные кресты, Владимир Гунько.

Владимир Гунько в Иловайске

Утром 29 августа россияне, окружившие силы АТО в Иловайске, получили приказ расстреливать украинских военных, которые будут выходить по "зеленому коридору". Уничтожению подверглись даже машины с ранеными и телами погибших.

Об этом боец добровольческого батальона "Донбасс", гранатометчик Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду".

По его словам, силы АТО разделились на две колонны: в первой были добровольцы, выходившие в чистое поле на Червоносельское, во второй (на Грабское) — в основном были представители ВСУ с танками, легкой бронетехникой и противотанковыми пушками "Рапира".

Бойцы задумывались, почему такой странный "зеленый коридор", но им никто ничего не говорил. "По рации передали: выходим по "зеленому коридору", на провокации не вестись, все договорено. Выходили с оружием, но не в боевом порядке, а в походном — без соблюдения даже дистанции", — рассказывает доброволец.

"Мы стояли и ждали команды на начало движения. Ее долго не было. Начался минометный обстрел. Мины разрывались везде. Думаю, хотели по нам пристреляться. Потом кто-то дал команду на движение, и в начале поля с трассы на востоке начался обстрел из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов. Дорога, по которой мы должны были двигаться, находилась, как на ладони. Перед нами ехала белая "ГАЗелька", в нее попал снаряд. Машину разорвало, я дал приказ на полной скорости обгонять, не останавливаться", — вспоминает гранатометчик.

"Затем ехал КамАЗ 93-й бригады с ранеными. На нем были белые флаги и красные кресты. В него попали из танка — удар был гораздо сильнее, КамАЗ перевернуло на бок, из него выпали несколько тел, погибших ранее в Грабском. Затем была короткая остановка в поле. После нее я дал команду прорываться, ехать в заросли, которые были хорошо видны. К тому времени часть колонны горела. Перед нами летали снаряды, все время что-то взрывалось. Мы доехали до начала Червоносельского. Там было пять-шесть домов. Мы заняли позиции", — говорит Гунько.

По его словам, в основном это был батальон "Донбасс", часть 40-го батальона "Кривбасс" и военная разведки.

"Мы спрятали автомобиль и быстро достали боекомплект. Из БРДМа я забрал автомат, гранатомет. Перешли в соседнюю комнату, там было много раненых ребят, им оказывали медицинскую помощь. Когда мы выходили, позади меня попали из танка прямо в кабину пожарного автомобиля. Ребята погибли, а осколки разлетелись на 20-30 метров. Мы заняли оборону, лопат у нас не было. Я с гранатометом пополз к левой части хутора, откуда стреляли. Там увидел, что наши уже стреляют из гранатомета. Мы видели два российских танка. Когда дополз до крайне хаты, один танк уже скатился вниз, а второй был подбит. Осмотрели этот танк. Это был Т-72Б3, выпуска 2014 года. Далее была БМД россиян", — рассказывает доброволец.

"Что характерно, на российской технике были белые круги и белые флаги, из-за чего мы сначала не разобрались, наши это или кто, ведь белый флаг был как символ того, что они не с военными намерениями. Потом мы узнали, что россияне так обозначали друг друга. Россияне, которых ребята на этом же хуторе нашли — восемь солдат РФ из 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил РФ с удостоверениями. Рассказали, что уже два дня как окопались и ждали приказа. Утром 29 августа россиянам поступил приказ, что мы будем выходить, и нас нужно расстреливать. Они, конечно, говорили, что лично не стреляли, а это делали офицеры", — заметил гранатометчик.

Напомним, ранее боец "Донбасса" рассказал, как россияне потом грозили окруженным бойцам АТО: "Ваши п***** вас сдают, а мы — должны уничтожить".

Больше читайте на "Главреде": "Боец "Донбасса" Владимир Гунько: 29 августа россиянам приказали расстреливать нас, когда будем выходить из Иловайска".

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